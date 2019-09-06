الإكوادور تعبر بيرو وديا في نيو جيرسي

تغلب منتخب الإكوادور على نظيره منتخب بيرو1 صفر في مباراة ودية جمعت بينهما فجر الجمعة بولاية نيو جيرسي الأمريكية.



وسجل إريك كاستيو مهاجم سانتوس لاجونا المكسيكي هدف الفوز لمنتخب الإكوادور في الدقيقة 46.



ويلتقي منتخب بيرو مع البرازيل وديا يوم الأربعاء المقبل وتلتقي الإكوادوار مع بوليفيا في اليوم ذاته.