العداءة الجنوب إفريقية سيمينيا تتحول لعالم كرة القدم

تحولت العداءة الجنوب إفريقية المثيرة للجدل كاستر سيمينيا إلى عالم كرة القدم وانضمت لنادي للسيدات في بلادها.



وبدأت سيمينيا التدريب مع نادي جي في دبليو الجنوب إفريقي لكنها لن تتمكن من المشاركة في المباريات إلا مع بداية الموسم المقبل في 2020 نظرا لأن سوق الانتقالات قد أغلق بالفعل.



وتعود ملكية نادي جي في دبليو إلى جانين فان ويك قائدة منتخب جنوب إفريقيا للسيدات.



وقالت سيمينيا في بيان لها اليوم الجمعة "ممتنة لهذه الفرصة وأقدر الحب والدعم الذي حصلت عليه بالفعل من الفريق".



وأضافت "اتطلع لهذه المغامرة الجديدة، واتمنى ان أساهم بكل ما في وسعي مع الفريق".