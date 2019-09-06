محكمة روسية تقضي بالإفراج المبكر عن لاعبي كرة القدم ماماييف وكوكورين

قضت محكمة روسية اليوم الجمعة بإطلاق سراح نجمي كرة القدم الروسيين بافل ماماييف والكسندر كوكورين بعد قضاء أربعة أشهر في الحبس بسبب شجار.



وأصدرت محكمة روسية في مايو الماضي حكما بالسجن على لاعبي كرة القدم الروسيين ماماييف وكوكورين لمدة 17 و18 شهرا على الترتيب بسبب المشاجرات التي وقعت بينهما.



واشتبك ماماييف، لاعب وسط فريق كراسنودار الروسي مع كوكورين مهاجم فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي، في سلسلة من المشاجرات وسط العاصمة الروسية موسكو في شهر أكتوبر الماضي.



وجاء في حيثيات الحكم أن الثنائي أدينا بـ"الشغب، والانتهاك الصارخ للنظام العام، وبعدم احترام واضح للمجتمع".



ولكن محكمة أخرى في مقاطعة بلجورود قضت اليوم بإطلاق سراح اللاعبين معالتدقيق الصارم بحقهما، مع إمكانية الاستئناف ضد الحكم في غضون عشرة أيام.