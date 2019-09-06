بطولة أمريكا المفتوحة تهدي جائزة الأخلاق الرياضية لاوساكا وشوارتزمان

فازت اليابانية نعومي اوساكا والأرجنتيني دييجو شوارتزمان بجائزة الأخلاق الرياضية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز).



وحصلت اوساكا المصنفة الأولى على العالم على الجائزة بعد الإشادة الواسعة التي تلقتها عقب مواساتها لمنافستها الأمريكية الصاعدة كوكو جاوف بعد الفوز عليها في الدور الثالث.



كما نال شوارتزمان الجائزة بعد مساندته لالكسندر زفيريف خلال المباراة التي فاز خلالها على منافسه الألماني في الدور الرابع.



وقال تود مارتين النجم السابق والمسئول عن لجنة اختيار الجوائز "لقد برهنا على أن الأخلاق الرياضية أروع حتى من التواجد داخل الملعب".



وحصلت اوساكا وشوارتزمان على جائزة وقام كل واحد منهما بالتبرع بقيمة خمسة الاف دولار للأعمال الخيرية.