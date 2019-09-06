تحديث التعادل السلبي يخيم على ودية الأرجنتين وتشيلي

خيم التعادل السلبي على المباراة الودية التي جمعت المنتخب الأرجنتيني مع نظيره التشيلي فجر الجمعة في مدينة لوس أنجليس الأمريكية.



وخاض منتخب التانجو الأرجنتيني المباراة في غياب نجمه الأول وقائده ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني.



وتعرض ميسي للإيقاف ثلاث مباريات من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونكاكاف) بسبب ادعاءه وجود شبهة فساد في كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) التي استضافتها البرازيل هذا الصيف.



وندرت الفرص التهديفية على مدار شوطي المباراة لكن العارضة حرمت الفريقين من التسجيل في الشوط الثاني.



وغادر الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو مصابا بعد تدخل قوي من تشارلز رانجويز.