ويليامز تصعد لنهائي فلاشينج ميدوز بمجموعة من الأرقام القياسية

فازت الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز على الأوكرانية يلينا سفيتولينا 6 3 و6 1 فجر الجمعة لتحجز مقعدها في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز).



وعادلت ويليامز الرقم القياسي لعدد الانتصارات المحققة في فلاشينج ميدوز عبر تسجيل الفوز رقم 101 في مسيرتها.



وباتت ويليامز 37 عاما على أعتاب معادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب الجراند سلام الأربع الكبرى برصيد 24 لقبا.



وعادلت ويليامز الرقم القياسي لعدد الانتصارات المحققة في فلاشينج ميدوز بالتساوي مع كريس إيفرت برصيد 101 انتصارا في مسيرتيهما كما انها ستعادل الرقم القياسي لمواطنتها إذا نجحت في الظفر بلقب فلاشينج ميدوز للمرة السابعة.