منظمة إغاثة تعلن مقتل اثنين من موظفيها في هجوم بغرب إثيوبيا

أعلنت منظمة العمل ضد الجوع الدولية للإغاثة التابعة للأمم المتحدة أن مجهولين قتلوا اثنين من

موظفيها أثناء عودتهما من مخيم للاجئين في منطقة بغرب إثيوبيا على الحدود مع دولة جنوب السودان.



وقع الهجوم أمس الخميس في منطقة جامبيلا التي تشترك في حدود هشة مع جنوب السودان عندما كان عاملون بالمنظمة في طريق العودة من مركز تغذية للأطفال في مخيم نجونييل للاجئين.



وقالت المنظمة في بيان صدر أمس الخميس "كان أفراد الفريق في طريق العودة من مركز التوازن الغذائي للأطفال التابع لنا في مخيم نجونييل للاجئين والذي يعمل على مدار الساعة عندما استهدفهم

مسلحون".



واستكمل البيان "قتل اثنان من الموظفين في الحال وعلقت المنظمة جميع عملياتها في جامبيلا لكنها تواصل تقديم المساعدات اللازمة لإنقاذ الحياة".



ويؤوي مخيم نجونييل أكثر من 74 ألف لاجئ من جنوب السودان وفقا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين.



وهؤلاء اللاجئين جزء من 2.3 مليون نسمة فروا من جنوب السودان منذ عام 2013 عندما اندلعت حرب أهلية فيه بعد عامين فقط من انفصاله عن السودان، وذلك نتيجة عداء بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار.