10 بطاقات صفراء وتعادل سلبي في ودية الأرجنتين وتشيلي

خيم التعادل السلبي على مباراة ودية بين الأرجنتين وتشيلي رفع خلالها الحكم 10 بطاقات صفراء بسبب الخشونة الزائدة والاعتراضات المتكررة، وأقيمت على ملعب "ميموريال كوليسييم" في مدينة لوس أنجليس الأميركية.



وافتقدت الأرجنتين في المباراة التي أقيمت الخميس، نجمها المصاب ليونيل ميسي، الموقوف ثلاثة أشهر على خلفية انتقاده اللاذع للتحكيم خلال بطولة كوبا أميركا الأخيرة، فيما قرر المدرب ليونيل سكالوني عدم استدعاء مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويرو وجناح باريس سان جرمان الفرنسي أنخل دي ماريا.



في المقابل قاد أليكسيس سانشيس المنتقل حديثا على سبيل الإعارة إلى إنتر الإيطالي من مانشستر يونايتد الانكليزي هجوم تشيلي، من دون أن ينجح في فك رموز الدفاع الارجنتيني.



وسبق للمنتخبين أن التقيا في مناسبات عدة أبرزها نهائي بطولة كوبا أميركا عامي 2015 و2016 حيث فازت تشيلي في المناسبتين، لتحرم الأرجنتين من تتويج طال انتظاره في البطولة القارية منذ 1993.



كما تواجها في النسخة الأخيرة من البطولة الأميركية الجنوبية التي استضافتها البرازيل هذا الصيف، وانتهى اللقاء أرجنتينيا 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما عاد اللقب لأصحاب الارض بفوزهم على البيرو 3-1.