نيبال في حالة تأهب ضد حمى الضنك

أعلنت السلطات في نيبال حالة التأهب القصوى بعد تفشي فيروس "حمى الضنك"، ما تسبب في وفاة شخص واحد في العاصمة، وإصابة وزير الزراعة بالمرض.



وقال براكاش شاه، وهو طبيب بقسم مكافحة الأوبئة والأمراض في نيبال، إن حالات الإصابة بحمى الضنك في أنحاء البلاد وصلت إلى ألفين و559 حالة في جميع أنحاء البلاد، حتى يوم الثلاثاء الماضي، ووردت تقارير حول وفاة 4 أشخاص، بينهم واحد في العاصمة، يوم أمس الخميس.



كما تم تشخيص حالة وزير الزراعة في البلاد تشاكراباني خانال بالإصابة بالمرض الذي ينقله البعوض، وهو يتلقى العلاج الآن في مستشفى خاص بالعاصمة كاتماندو، وفقا لما أكده متحدث رسمي.



وقال شاه إن الحكومة أصدرت تعميما إلى جميع مكاتب الإدارة الإقليمية للبقاء في حالة تأهب، مضيفا: "أصدرت وزارة الشئون الداخلية أوامر بتطهير الأماكن العامة في جميع أنحاء البلاد من أجل السيطرة على نمو أعداد البعوضة الحاملة للمرض".



وأضاف شاه أنه يتوقع انتهاء هذا التفشي للمرض مع نهاية موسم الأمطار الشهر المقبل.