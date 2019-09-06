فيديو| ملخص وأهداف مباراة منتخب إسبانيا ضد رومانيا

وحصل دييجو لورينتى درع منتخب إسبانيا، علي طرد من اللقاء فى الدقيقة 79، ليكمل الفريق مباراته بعشرة لاعبين.



استطاع سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا وفريق ريال مدريد، أن يهز شباك منتخب رومانيا بهدف فى الدقيقة 29 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء، لينتهى الشوط الأول لصالح الماتادور بهدف نظيف.ومع اعلان الحكم بداية الشوط الثانى للمباراة، وجه باكو ألكاسير مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، الكرة نحو شباك رومانيا واضاف الدف الثانى بالدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني في اللقاءونجح فلورين اندونى فى تقليص الضرر الواقع علي منتخب رومانيا بتسجيله هدف وحيد لهم، فى الدقيقة 59 من عمر اللقاء.