سول ونيودلهي توقعان مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الدفاع

وقع وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ ونظيره الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو، اليوم الجمعة مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الدفاع، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها سينج إلى سول لمدة ثلاثة أيام.



وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن مسئولين بوزارة الدفاع الهندية أعلنوا أن مذكرتي التفاهم تهدفان إلى تبادل الخبرات التعليمية في مجال الدفاع ومد الدعم اللوجستي المشترك في المجال البحري بين البلدين.