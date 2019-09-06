66.9% نسبة استحواذ المصريين من إجمالي تعاملات البورصة منذ بداية العام

أكدت إدارة البورصة، أن تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب اتجهت تحو البيع بتعاملات الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن صافي مبيعاتهم سجلت 55.6 مليون جنيه للمستثمرين الأجانب، ونحو 5.2 مليون جنيه للمتعاملين العرب.



واستحوذ صافي تعاملات المصريين على 66.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام الجاري بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 24%، والعرب على 9.1%، كما سجل الأجانب صافي بيع قدره 1.524 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 825.5 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.





