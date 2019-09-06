أجندة "إفريقية البرلمان" فى الانعقاد المقبل

أكد رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، أن اللجنة ستضع خطة فى بداية دور الانعقاد الخامس حول سبل العمل على دعم الملف الإفريقى والترويج خارجيًا للاستثمار فى القارة السمراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.



ولفت رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، إلى أن أعمال اللجنة بدور الانعقاد الخامس ستشهد زيارات ثنائية متعدده الأطراف لبحث سبل التعاون على المستوى الإفريقى، وتعظيم دور السلطة التشريعية فى مكافحة لإقرار قوانين الفساد والإرهاب والاستثمار والعمل على تعزيز السياحة البينية القارية، وبحث سبل محاربة الهجرة غير الشرعية.



واعتبر رضوان أن اللجنة ستتابع أيضًا جهود وزارة الصحة فى حملة علاج مليون إفريقي لفيروس سى، والتركيز على تعظيم دور الشباب، وتبادل الخبرات التراكمية، والاحتكاك فى المحافل الإقليمية والدولية على مستوى البرلمان الدولي.



وأكد رئيس "إفريقية البرلمان " أن اللجنة ستعمل على التنسيق مع الحكومة، بشأن خطط النهوض بالملف الإفريقى فى مختلف المجالات، وما يمكن عمله لحل الغياب المصرى فى بعض النواحي.