الصين تشيد بزعيم زيمبابوي الراحل "موجابي"

أشادت الصين برئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي الذي توفي الجمعة عن 95 عاما، ووصفته بأنه زعيم "استثنائي".



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ للصحفيين إن موجابي "دافع بحزم طوال حياته عن سيادة بلده وعارض التدخلات الأجنبية وعمل بجد من أجل الصداقة والتعاون بين الصين وزيمبابوي وبين الصين وإفريقيا".



وأضاف جينغ: "كان زعيما سياسيا وقائدا استثنائيا لحركة تحرير وطنية".



وتوفي روبرت موجابي الجمعة عن 95 عاما في مستشفى في سنغافورة، حسب حكومة جنوب إفريقيا.

وعند استقالته في نوفمبر 2017 بعد 37 عاما في الحكم بلا منازع، أكدت الصين أنه يبقى "صديقا للشعب الصيني".



وخلال حكمه الطويل، حصل موجابي على الدعم الاقتصادي والسياسي من بكين. وكان الرئيس الصيني شي جين بينج في 2015 من رؤساء الدول النادرين الذين قاموا بزيارة رسمية إلى هذا البلد في وقت كان يواجه قطيعة من القادة الغربيين تنديدا بانتهاكات حقوق الإنسان فيه.