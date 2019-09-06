مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:46 ص
محمد عبدالنبيطباعة
ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة اليوم الجمعة، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم نستعرض أبرزها في التقرير التالي.
مواعيد مباريات تصفيات يورو 2020
إستونيا × روسيا البيضاء – الـ6مساء - beIN SPORTS HD 2
قبرص × كازاخستان – الـ6مساء - beIN SPORTS HD 1
سلوفاكيا × كرواتيا – الـ8:45 مساء - beIN SPORTS HD 3
ويلز × اذربيجان – الـ8:45 مساء - beIN SPORTS HD 7
منتخب هولندا
ألمانيا × هولندا – الـ8:45 مساء - beIN SPORTS HD 1
سان مارينو × بلجيكا – الـ8:45 مساء - beIN SPORTS HD 2
منتخب بلجيكا
اسكتلندا × روسيا – الـ8:45مساء - beIN SPORTS HD 6
النمسا × لاتفيا – الـ8:45مساء - beIN SPORTS HD 5
سلوفينيا × بولندا – الـ8:45 مساء - beIN SPORTS HD 4
مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022
جزر القمر × توجو – الـ2عصرا
جامبيا × أنجولا – الـ7مساء
مواعيد مباريات دولية ودية
تونس × موريتانيا – الـ8:15 مساء
المغرب × بوركينا فاسو – الـ9 مساء
منتخب البرازيل
البرازيل × أمريكا – الثالثة من صباح فجر السبت
كوستاريكا × أوروجواى – الرابعة من صباح السبت
مواعيد مباريات تصفيات يورو 2020
إستونيا × روسيا البيضاء – الـ6مساء - beIN SPORTS HD 2
قبرص × كازاخستان – الـ6مساء - beIN SPORTS HD 1
سلوفاكيا × كرواتيا – الـ8:45 مساء - beIN SPORTS HD 3
ويلز × اذربيجان – الـ8:45 مساء - beIN SPORTS HD 7
منتخب هولندا
ألمانيا × هولندا – الـ8:45 مساء - beIN SPORTS HD 1
سان مارينو × بلجيكا – الـ8:45 مساء - beIN SPORTS HD 2
منتخب بلجيكا
اسكتلندا × روسيا – الـ8:45مساء - beIN SPORTS HD 6
النمسا × لاتفيا – الـ8:45مساء - beIN SPORTS HD 5
سلوفينيا × بولندا – الـ8:45 مساء - beIN SPORTS HD 4
مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022
جزر القمر × توجو – الـ2عصرا
جامبيا × أنجولا – الـ7مساء
مواعيد مباريات دولية ودية
تونس × موريتانيا – الـ8:15 مساء
المغرب × بوركينا فاسو – الـ9 مساء
منتخب البرازيل
البرازيل × أمريكا – الثالثة من صباح فجر السبت
كوستاريكا × أوروجواى – الرابعة من صباح السبت