مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة اليوم الجمعة، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم نستعرض أبرزها في التقرير التالي.



مواعيد مباريات تصفيات يورو 2020

إستونيا × روسيا البيضاء – الـ6مساء - beIN SPORTS HD 2



قبرص × كازاخستان – الـ6مساء - beIN SPORTS HD 1



سلوفاكيا × كرواتيا – الـ8:45 مساء - beIN SPORTS HD 3



ويلز × اذربيجان – الـ8:45 مساء - beIN SPORTS HD 7



منتخب هولندا



ألمانيا × هولندا – الـ8:45 مساء - beIN SPORTS HD 1



سان مارينو × بلجيكا – الـ8:45 مساء - beIN SPORTS HD 2



منتخب بلجيكا

اسكتلندا × روسيا – الـ8:45مساء - beIN SPORTS HD 6



النمسا × لاتفيا – الـ8:45مساء - beIN SPORTS HD 5



سلوفينيا × بولندا – الـ8:45 مساء - beIN SPORTS HD 4



مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022



جزر القمر × توجو – الـ2عصرا



جامبيا × أنجولا – الـ7مساء



مواعيد مباريات دولية ودية



تونس × موريتانيا – الـ8:15 مساء



المغرب × بوركينا فاسو – الـ9 مساء



منتخب البرازيل



البرازيل × أمريكا – الثالثة من صباح فجر السبت



كوستاريكا × أوروجواى – الرابعة من صباح السبت