قرار جديد من الكونجرس بشأن مصر.. وبومبيو: "القاهرة هامة للغاية"

قال موقع "المونيتور" الأمريكي، اليوم الجمعة، إن الكونجرس وافق على الإفراج عن المساعدات العسكرية لمصر بالكامل، مشيرًا إلى أنها تبلغ 1.3 مليار دولار.



وأشار إلى أنه وفقًا لمذكرة أرسلتها وزارة الخارجية الأمريكية للكونجرس، طالب مايك بومبيو، بمنح مصر المساعدات كاملة، وعدم اقتطاع 300 مليون دولار كما طالب بعض أعضاء الكونجرس، قبل إرسال المساعدات في 30 سبتمبر.



وأضاف أن بومبيو وصف في رسالته مصر على أنها هامة للغاية لمصالح الأمن القومي الأمريكي، خصوصًا فيما يتعلق بحرية الوصول لقناة السويس ومكافحة الإرهاب في سيناء وعلى طول الحدود مع ليبيا والسودان.



وأشار إلى أن قرار الخارجية الأمريكية يعكس مدى قوة العلاقات المصرية الأمريكية بغض النظر عن الخلافات في بعض القضايا الدولية والداخلية، حيث يعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره عبد الفتاح السيسي صديق قوي له منذ فترة طويلة.



وأوضح أنه خارج البيت الأبيض كانت هناك بعض الأصوات المعارضة لمصر في الكونجرس، وحاول أعضاء مجلس النواب تصعيد الأمر إلى مجلس الشيوخ، ولكن محاولاتهم فشلت لخفض المساعدات لمليار دولار سنويًا، ويعد السيناتور باتريك ليهي من أبرز النواب المعارضين لمصر حتى أنه رفض علاج سائح أمريكي أصيب في مصر.



وأكد الموقع أن مصر حققت تقدم كبير فيما يتعلق بجرائم الكراهية ضد المسيحيين وانخفض معدل العنف بصورة كبيرة للغاية.