أسهم أوروبا مستقرة قبيل بيانات الوظائف الأمريكية

فتحت الأسهم الأوروبية على استقرار اليوم الجمعة، بعد تحقيقها مكاسب على مدى جلستين، في الوقت الذي تبدد فيه أثر مؤشرات إيجابية صادرة هذا الأسبوع بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والأوضاع السياسة في أوروبا، مع تحول تركيز المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية المُقرر صدروها في وقت لاحق اليوم.



ولم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيرا يُذكر تقريبا بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش بعد أن بدأ الجلسة منخفضا قليلا، فيما تخلف المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير

في الأداء عن السوق الأوروبية بوجه عام مع تراجع أسهم شركات التعدين المدرجة في لندن.