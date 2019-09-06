الصين: بكين ستنهي الفوضى في هونج كونج بالقانون

صرح رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانج، اليوم الجمعة، خلال لقائه والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن بلاده ستنهي الفوضى في هونج كونج في إطار القانون.



وقال لي، في أول تعليق له على الاضطرابات في هونج كونج، والتي تصدرت أخبارها عناوين الصحف في أنحاء العالم وشكلت ضغطا على بكين، أن الصين تتمتع بالحكمة اللازمة للتعامل مع الاحتجاجات على أساس القانون.



ونمت مخاوف خلال الأسابيع الأخيرة من أن ترسل بكين قوات عسكرية، بناء على طلب حكومة هونج كونج، من أجل قمع المظاهرات التي ضربت المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.



وقالت المستشارة الألمانية، التي تقوم بزيارة تستمر لثلاثة أيام إلى الصين، إنها ترحب بالخطوة التي اتخذتها هونج كونج هذا الأسبوع بسحب مشروع القانون المثير للجدل رسميا، والذي شكل محور استياء المتظاهرين.



وأضافت ميركل: "آمل الآن في أن المتظاهرين سيشاركون في الحوار".



وطلب قادة من الحركة الاحتجاجية عقد لقاء مع ميركل أثناء زيارتها، ومع ذلك، قال المتحدث باسم ميركل، شتيفن زايبرت، إن المستشارة لا تعتزم عقد لقاء معهم.