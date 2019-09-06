الجمعة 06 سبتمبر 2019 الموافق 07 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اختتام فعاليات الدورة الثالثة لقمة الأعمال الصينية - العربية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:37 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
اختتمت اليوم الجمعة، أعمال الدورة الثالثة لقمة الأعمال الصينية العربية، التي استمرت يومين في مدينة ينتشوان عاصمة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غرب الصين.

وعقدت قمة الاعمال الصينية - العربية على هامش الدورة الرابعة لمعرض الصين والدول العربية، وذلك تحت عنوان (تعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون العملي) بمشاركة نحو 600 مندوب من الأوساط الاقتصادية والتجارية من الصين والدول العربية.

وقال رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الصين محمود حسين الأمين - في كلمة خلال القمة التي نظمها المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية وحكومة منطقة نينغشيا وأمانة جامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية - إن مبادرة (الحزام والطريق)، التي طرحها الرئيس الصيني واحدة من أهم المبادرات التي طرحت خلال العقود الماضية، بالنظر إلى شموليتها وفكرتها التي تجمع بين الابتكار والتجديد.

وأضاف الأمين أن مبادرة (الحزام والطريق) أسهمت - بقدر كبير - في تسهيل انسياب السلع والخدمات والتبادل التجاري، كما أنها ستسهم في تغيير طبيعة وحجم التعاون المشترك والمثمر وتعزيز التنمية والرفاه في أجزاء كبيرة من العالم اليوم.

وتابع: إن الجامعة العربية - باعتبارها مؤسسة للعمل العربي المشترك - ظلت وستواصل في المستقبل جهودها من أجل تعزيز الحوار والتعاون والتواصل لتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التنموية والدفع بالتعاون والتنسيق بين مبادرة (الحزام والطريق) والسياسات التنموية للجانبين.

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية (تشن جيان آن) إن مبادرة (الحزام والطريق) منصة جديدة للتعاون الصيني العربي بفضل التكامل الاقتصادي القوي بين الجانبين، معربا عن استعداد المجلس للعمل مع نظرائه العرب من خلال تنفيذ المزيد من مشاريع التعاون العملي التي تعود بالنفع المتبادل والمربح للجانبين.

وأوضح أن حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية في عام 2018، بلغ 3ر244 مليار دولار، كما وقعت الشركات الصينية عقودا جديدة لمشروعات المقاولات في الدول العربية بقيمة 6ر35 مليار دولار، بينما استثمرت الشركات الصينية 2ر1 مليار دولار بشكل مباشر في الدول العربية خلال العام نفسه.

يشار إلى أنه تم إصدار التقرير السنوي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية لعام 2018، وتقرير فرص التعاون بين الصين والدول العربية في سوق الطرف الثالث، وغيرهما من التقارير على هامش قمة الاعمال الصينية- العربية.

وتعد قمة الأعمال الصينية - العربية أهم منصة للحوار والتبادل بين الأوساط الاقتصادية والتجارية في الصين والدول العربية، وذلك في إطار معرض الصين والدول العربية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد معركة جبل الصف.. التحفظ على أسلحة القوة الأمنية والجناة وجثث القتلى

منذ حوالي 14 ساعة

"الوزراء" يكشف أسباب استحالة ترخيص "التوك توك"

منذ حوالي 16 ساعة

إحالة مخرج فيلم "خيال مآتة" للمحاكمة العاجلة

منذ حوالي 16 ساعة

مصطفى بكري يكشف تفاصيل التحقيق في قضية خلية الكويت

ads

الصور

image description

معرض أتيليه القاهرة حبيبة عبدالله

image description

في معرض"وجوه".. "حبيبة عبد الله" فنانة بورتريهات بدرجة "إبداع"

image description

إطلاق 25 معرض مستلزمات مدرسية بالإسكندرية

image description

توافد نجوم الفن على مهرجان همسة للفنون

image description

بالصور.. محافظ البحر الأحمر يقود حملة نظافة بشوارع الغردقة

الأكثر قراءة

"التخطيط والإدارة" تعلن ضوابط وإجراءات إعادة التعيين

النيابة تأمر بتشريح جثمان عبدالله محمد مرسى

دراسة: غسل اللحوم والدجاج قبل طهيها خطر يهدد حياتنا

تفاصيل جديدة في وفاة الفلسطينية "إسراء غريب"

أيام زمان

تعرف على قصة سناء جميل مع "مجنون" هرب من الخانكة

طارق الشناوي: المهندس وشويكار ثنائي فريد لن يتكرر بتاريخ المسرح

عبدالمنعم إسماعيل المعلم الذي قادته الديون للانتحار داخل مبنى ماسبيرو

"المحامي الفصيح" إبراهيم سعفان.. فقد أربعة من أبنائه وكان معلما للسندريلا

الصحة

عقار تجريبي يساعد على سرعة الشفاء من الاكتئاب الشديد

"الصحة الأمريكية" تربط بين مادة كيميائية وأمراض الرئة بالسجائر الإلكترونية

خبير عالمي يناقش أسباب الاضطراب الوجداني لدى الأطفال

التوتر والقلق مفيد لـ«البدناء»..اعرف السبب

الرئيس نيوز

بدء ترتيبات عقد قمة الرئيس السيسي وبوتين في سوتشي

الأحد.. 4 وزارات تبحث التعاون لرفع مستوى الوعي بالقضايا الوطنية

ضوابط إعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة

التخطيط توجه استثمارات كلية بقيمة 48.1 مليار جنيه لخدمات التعليم

منوعات

اكتشاف أكبر أطلال لموقع تقطير كحول قديم في الصين

فندق يقدم فرصة لمجاورة المشاهير مقابل 20 جنيهًا إسترلينيًا

اصطدام يخت بالشعب المرجانية يكشف عن طن كوكايين فى أستراليا

بريطانيا تنقذ نبات آكل اللحوم مهدد بالانقراض

كشكول

"فورت نايت".. أحداث ألعاب الابتزاز التي تهدد طفلك على الإنترنت

معلمو الغربية: نأمل في سرعة تنفيذ الشق المالي واحتساب الأقدمية

فتح تحقيق في واقعة فيديوهات موظفة مستشفى بنها الجامعي

مهنية المُعلمين: فتح باب التقدم لاعتماد مُدرب ومُراجع خارجي

إسلام سياسي

أوروبا تؤسس سجلا مشتركا لمحاكمة العائدين من داعش

قائد الجيش الليبي يلتقى مشايخ القبائل لدعمها الحرب على الإرهاب

المبعوث الأممي يشيد بجهود السعودية لإنهاء الصراع في اليمن

الحكم في قضية "أنصار بيت المقدس" 2 أكتوبرالمُقبل


زيت وسكر

معلومات هامة عن لقاحات تطعيم الانفلونزا لهذا العام

ماذا قالت “الإسكان” عن انهيار عقار الإسكندرية؟

حملات تموينية مكثفة لضبط أسواق الغربية

مجازاة 11 فردًا من العاملين بمستشفى بلبيس المركزى

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوزيبى كونتى.. إلى اليسار دُر!
د. محمد عفيفي
طه حسين وهيكل ومعركة التراث
مدحت بشاى
بيروقراطية «الجالس القرفصاء»
جمال طه
المراجعات الغربية لعلاقة الإخوان بالإرهاب
المزيد

الثقافة

"الثقافة" تسلم شهادات منحة "بيت جميل للحرف التقليدية"

اليوم.. حفل توقيع أعمال نهاد كرارة بكافيه بوكتشينو

عبد الجواد خفاجى يستجلى سمات الخطاب الأدبى وتجلياته ببيت الشعر بالأقصر

برنامج "الإذاعى الصغير" بثقافة بورسعيد.. صور

صفحتنا ع الفيس بوك