الصين تبحث زيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية بحلول 2035

بحثت الصين إمكانية زيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية إلى نسبة 60% من عدد السيارات التي تباع في البلاد بحلول عام 2035.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة على الخطة الجديدة قولها إن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية هى الجهة المنوطة بتنفيذ خطة الحكومة لتطوير صناعة السيارات خلال الفترة من 2021 وحتى 2035، وأوضحت المصادر أن هذه الخطة ما زالت قيد الدراسة ومن الممكن إدخال تعديلات عليها.



وكانت الصين أعلنت خارطة طريق بشأن تطوير صناعة السيارات في عام 2017، عندما قالت إن السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة ستمثل أكثر من 20% من حجم المبيعات بحلول عام 2025.



وذكر مصدر مطلع أنه في إطار المقترحات الجديدة، فإن نسبة مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة سوف تصل إلى أربعين بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات في الصين بحلول عام 2030، في الوقت الذي يتجه فيها العالم بعيدا عن محركات الاحتراق الداخلي.