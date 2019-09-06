ورحل روبرت موجابى.. 9 معلومات عن ثانى رئيس لزيمبابوي

توفي رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موجابي، عن عمر ناهز 95 عاما، حسبما أعلن الرئيس الحالي إيميرسون منانجاجوا في تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة، وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عنه.



- موجابي أول رئيس حكومة، وثاني رئيس لزيمبابوي (1987 - 2017)، قبل أن يستقيل في 21 نوفمبر 2017.

- ولد روبرت جابريل موجابى فى فبراير 1924.

- كان معجبا بالفكر الماركسي منذ سن مبكرة.

- أصبح أمين سر الحزب الديمقراطي القومي أو ما يعرف بـ"ان دي بي".

- مارس التدريس لفترة قصيرة، توجه إلى جامعة فورت هير بجنوب أفريقيا وتخرج منها عام 1951.

- في 1964 اعتقلته السلطات البريطانية لمدة عشر سنوات تعلم خلالها القانون.

- حصل على ثماني شهادات جامعية من البكالوريوس، الماجستير والدكتوراة.

- أسس الحركة الاشتراكية القومية التي حررت بلاده من البريطانيين.

- توفى 6 سبتمبر 2019 عن عمر يناهز 95 عاما.





