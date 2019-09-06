"حب الوطن" يزرع مليون شجرة في طموه

يواصل ائتلاف حب الوطن، التفاعل مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزراعة المليون شجرة مثمرة، بزراعة أشجار في دير أبو سيفين بطموه، اليوم الخميس.



وقال أسامة عقبي، المستشار الإعلامي للائتلاف، إن مبادرة الأشجار المثمرة، تأتي ضمن المبادرات الرئاسية الخدمية،التي يشارك فيها ائتلاف حب الوطن، بفاعلية مستهدفا الاماكن العامة سواء المدارس، المستشفيات، الحدائق، الأديرة، الجامعات".



وأضاف أن مبادرة اليوم تمت بتنسيق وتنفيذ بدور جمال عضو الهيئة العليا لائتلاف حب الوطن، مسؤول المتابعة للمبادرات الخدمية، وحضور الأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها، الدكتورة فيفيان شاكر مسؤول الخدمات الاجتماعية بالائتلاف، وفريق العمل المتميز " ايات...رنا..اميرة".



