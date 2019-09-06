الإمارات تدين الهجوم الإرهابي لطالبان على كابول

أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة حادث الهجوم الإرهابي، الذي استهدف "شاش داراك" في العاصمة الأفغانية كابول أمس؛ وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة - أن هذا الهجوم الذي تبنته حركة طالبان- وهو الثاني الذي يقع هذا الأسبوع- يمثل تصعيدا غير مقبول للعنف، هجوما إرهابيا مروعا للمدنيين وأسرهم، مؤكدة الموقف الثابت للإمارات تجاه الإرهاب وضرورة التصدي له، ورفضه من قبل كافة الشعوب والدول المتحضرة.



وأعربت الخارجية، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.