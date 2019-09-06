النواب: استكمال مناقشة أزمة عمال التشجير بالانعقاد المقبل

قال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب فايز أبو خضرة، إن اللجنة ستستكمل مناقشة أزمة عمال التشجير بوزارة الزراعة، في الانعقاد المقبل.



وأكد أبو خضرة، في تصريحات، أن هناك 34 ألف عامل من عمال التشجير فى المحافظات يعملون منذ سنوات طويلة، ولم يتم تثبيتهم أو عمل عقود شاملة لهم، لضمان استقرار أوضاعهم، بجانب تدني أجورهم.



وأضاف عضو لجنة القوى العاملة، أن اللجنة عقدت جلسات عديدة خلال دور الانعقاد السابق لمناقشة هذه المشكلة، وأوصت بعمل عقود شاملة لهؤلاء العمال، وستنسق مع الحكومة لمتابعة الإجراءات التى اتخذت بشأن عمال التشجير.