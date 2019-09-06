قيادات كنسية تشارك بفعاليات السيمنار الثانى بحدائق القبة

شارك كلً من الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، بفعاليات السيمنار الثانى، لشباب لقطاع حدائق القبة والوايلي.



انطلقت فعاليات السيمنار الثاني لشباب القطاع، تحت عنوان "صلاة الصلح عندالقديس باسيليوس".



وشارك في فعاليات السيمنار ما يقرب لـ ٤٠٠ من الشباب والفتيات، إلى جانب ما يزيد عن عشرين كاهنًا من منطقة حدائق القبة وخارجها.



وتناولت فعاليات السيمنار عدة موضوعات بينها: "الآباء الكبادوك، ليتورجية القديس باسيليوس، مفهوم الصلح من منظور عقيدي".



تضمن السيمنار شرحًا وافيًا، قدمه الأنبا دوماديوس، لصلاح الصلح بتحليل النص لغويًا وروحيًا مع الإشارة إلى روعة الألحان القبطية بالكنيسة.

