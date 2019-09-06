مقتل وإصابة 3 من الحشد العراقي جنوب بغداد

ذكرت مصادر أمنية عراقية اليوم الجمعة، أن 3 عناصر من قوات الحشد الشعبي العراقي سقطوا ما بين قتيل وجريح جراء انفجار في أحد المناطق شم ال ي مدينة بابل 100 كم جنوب بغداد.



واوضحت المصادر أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دورية لقوات الحشد الشعبي صباح اليوم في منطقة عويسات التابعة لناحية جرف النصر شمال محافظة بابل، مما تسبب بمقتل أحد عناصر الحشد وإصابة اثنين آخرين بجروح.



ولم تعلن أية جهة المسئولية عن الانفجار، غير أن عناصر تنظيم داعش مازالت نشطة في العراق رغم اعلان بغداد في نهاية عام 2017 القضاء على التنظيم عسكريا في البلاد.