برلماني يطالب بسرعة صيانة مصاعد مستشفى بولاق العام

تقدم النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق، بطلب لسرعة تركيب وصيانة المصاعد بمستشفى بولاق العام، خاصة وأنه تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه، لإجراء الأعمال اللازمة سواء صيانة أو تركيب، لتحسين مستوى الخدمة.



وأوضح أبو اليزيد، أنه جرى اعتماد الموازنة سالفة الذكر، لسرعة البت فى أعمال الصيانة والتركيب حتى تعمل المستشفى بكامل طاقتها، لافتا إلى أن التأخير فى التنفيذ يؤثر على تعطيل غرفة العمليات الكائنة بالدور الرابع بالمستشفى نظرًا لعدم وجود مصاعد، مما يعنى أن هناك طاقة مهدرة.



وأشار إلى أن منظومة الصحة تشهد اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، وانعكس ذلك على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.