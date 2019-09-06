"التعاون الإسلامي" يدين تصاعد الهجمات الإرهابية في أفغانستان

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تصاعد الهجمات الإرهابية والعنف في أفغانستان، بما في ذلك الهجوم الأخير الذي وقع في كابول يوم أمس؛ وأودى بحياة 11 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات.



وقدم العثيمين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية - تعازيه لأسر الضحايا وحكومة أفغانستان وشعبها، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.



وجدد موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ودعمها الكامل لعملية السلام والمصالحة التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها بهدف إحلال السلام والاستقرار الدائمين في هذا البلد، مؤكدًا الحاجة الملحة لإنهاء العنف وحث جميع الفرقاء الأفغان على ضبط النفس والالتزام بعملية السلام.