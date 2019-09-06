برلماني: السيارات المتهالكة مأوى للإرهابيين والدعارة

أكد محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن ظاهرة السيارات المتهالكة فى الشوارع أصبحت مخيفة، مطالبا بتشريع حاسم يقضى عليها بعد أن مأوى للخارجين عن القانون وممارسةالدعارة.



وقال في بيان له،: هناك دراسة أعدها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية منذ 10 سنوات أشارت إلى وجود 7 آلاف سيارة خردة تنتشر فى شوارع القاهرة والجيزة، ويستغلها الخارجون عن القانون وأطفال الشوارع فى الأعمال المنافية للآداب وتعاطى المخدرات وغيرها من الأعمال الإجرامية، وقد انضم لهم الإرهابيون.



وأضاف أن هذه السيارات أصبحت قنابل موقوتة تنتظر الانفجار فى أى لحظة، لما تشكله من خطر على الأمن العام وسلامة المجتمع، بتواجدها وسط الكتل السكنية، ما يهدد حياة وصحة المواطنين، وأزمات المرور المتكررة، مضيفا "يتم استخدامها مقالب عمومية للقمامة، وهى مرتع للفئران والناموس والحشرات ومصدر للأوبئة والأمراض والروائح الكريهة، نظرًا لغياب الرقابة وتقاعس رؤساء الأحياء عن القيام بمسئوليتهم".



وطالب المحليات إذا وجدت سيارات مهجورة فى أى محافظة تبلغ الشرطة، فمن الممكن أن تكون مسروقة، وحتى لا تتفاقم مشكلة السيارات المهجورة.