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الثقافة

"الثقافة" تسلم شهادات منحة "بيت جميل للحرف التقليدية"

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:23 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آلاء حسن
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سلمت وزيرة الثقافة شهادات تخرج الدفعة التاسعة من منحة "بيت جميل" التى ينظمها صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز، وذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بمركز الحرف التراثية والتقليدية بالفسطاط وبحضور الدكتور خالد عزام أستاذ العمارة المصرية مدير مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية بلندن، دلفينا بوتسيني مدير البرامج الخارجية بالمدرسة والمهندس ممدوح صقر مدير برنامج بيت رزق جميل.

وقالت الوزيرة إن الحرف التقليدية تعد جزءا هاما من المكون المادى للهوية المصرية وتأتى منحة "بيت جميل" في إطار الخطوات الجادة للحفاظ عليها وضمن الاستراتيجية الهادفة إلى تنفيذ محاور التنمية المستدامة، مضيفة أن الحرف التراثية تعد مصدر فخر للأمة ودليلا براقا على عراقتها وأصالتها ومدلولا للجمال والدقة وعلامة على التميز والإبداع المحلى، مشيرة إلى أن التعاون مع مؤسسات دولية متخصصة في التعامل مع التراث الحرفي يهدف إلى تبادل الخبرات ودعم الترويج الحضارى للوطن من خلال صناعات تحمل الطابع المصرى الخالص، وشددت على ضرورة تعظيم الاستفادة من المركز وتسويق منتجاته الحرفية من خلال فتح قنوات وأسواق مع مختلف دول العالم.

وكانت وزيرة الثقافة قد افتتحت معرضا لأعمال عدد 22 خريجا هم أحمد فائز، إسلام مختار، مصطفى عبد الماجد، ايمان رمضان، بسمة فتحى، داليا عمرو، رضوى محمود، سلوى أحمد، عبد الرحمن أبو الفضل، مروة حنفى، نورهان يحيى "أعمال خشبية"، شوقى إسماعيل، شهيرة كامل، نهى السيد، هند عيسى "أعمال معدنية"، أسماء ممدوح، سمية السعيد، سوزان ماهر، مصطفى عبد العاطى، رنا الطحاوى، ندا عامر ووفاء هاشم "خزف"، كما تفقدت أقسام مركز الحرف التراثية والتقليدية والتى شملت فنون الحلى، الزجاج المعشق، الصدف، النحاس، الحفر على الخشب، الخط العربى، النجارة الدقيقة، الأركت، الخيامية، الأزياء، الدهانات والخزف.

يشار إلى أن الدبلومة تهدف إلى تخريج مصممين ومنفذين دارسين للتقنيات الحرفية وتتواصل على مدى عامين دراسيين وتشمل مجالات مهارات الرسم، المنظور الحر، الرسم الحر، الدراسات اللونية، أعمال الجبس والزجاج المعشق، الخزف، خشب القشرة، المعادن (تفريغ النحاس)، أما مدرسة الأمير تشارلز تعد إحدى المؤسسات العالمية التي تهتم بالحرف التقلدية والفنون التراثية، وتضم أساتذة التصميم والفنون التراثية من مختلف الجنسيات.

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