فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بدسوق غدًا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء خالد حسن مرسى، رئيس المركز والمدينة، فصل التيار الكهربائى عن 5 مناطق بمدينة دسوق، غدًا السبت، لمدة 4 ساعات، بالتنسيق مع شبكة الكهرباء.



وقالت الوحدة المحلية، فى بيان لها، إنه سيتم قطع التيار الكهربائى عن 5 مناطق بمدينة دسوق، وهى: "شارع المدارس، وشارع فرج الصايغ، وشارع داير الناحية، وشارع الغفران، ومنطقة المستعمرة من فرن حيدق وحتى المستعمرة"، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، للقيام ببعض أعمال الصيانة الدورية بالمحولات، بالتزامن مع قرب حلول فصل الخريف.



وأكد البيان، أنه قد تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم، مُطالبين كافة المواطنين بالمناطق المذكورة بالاستعداد لفصل التيار الكهربائى، لحين عودة التيار إلى طبيعته مرة أخرى.