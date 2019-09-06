أسهم اليابان ترتفع بفضل بيانات أمريكية إيجابية

بلغت الأسهم اليابانية أعلى مستوى في شهر عند الإغلاق اليوم الجمعة، في الوقت الذي تعزز فيه

الإقبال على الأسهم في أنحاء العالم بفضل بيانات اقتصادية أمريكية تفوق التوقعات وأنباء عن إجراء محادثات تجارية مقررة بين الولايات المتحدة والصين.



وربح المؤشر نيكي 0.54 بالمئة ليغلق عند 21199.57 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أول أغسطس. وفي الأسبوع، تقدم المؤشر القياسي 2.4 بالمئة مسجلا أكبر مكسب في خمسة أشهر.



ورحبت أسواق الأسهم العالمية ببيانات أمريكية إيجابية وأنباء اتفاق واشنطن وبكين على إجراء محادثات رفيعة المستوى في أوائل أكتوبر تشرين الأول مما أنعش آمالا بخفض تصعيد النزاع المُضر بين البلدين.



وارتفع الدولار لأعلى مستوى في شهر عند 107.235 ين أثناء الليل، مما قدم الدعم لشركات التصدير اليابانية إذ أن ضعف الين يحسن ربحية الشركات حين تُحول إلى داخل البلاد.