المعارضة البريطانية: لن نصوت على إجراء انتخابات مبكرة الاثنين

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربين، اليوم الجمعة، إن الحزب لن يصوت على إجراء انتخابات مبكرة، الاثنين المقبل.



وأشار كوربين - في وقت سابق- إلى أن الحزب سيكون على استعداد للتصويت على إجراء انتخابات مبكرة بحلول الاثنين.



وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون- في وقت سابق- تعليق أعمال البرلمان البريطاني حتى منتصف أكتوبر وهو الأمر الذي يمنع المعارضة من استكمال مناقشة منع إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.