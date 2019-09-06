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عالم

المعارضة البريطانية: لن نصوت على إجراء انتخابات مبكرة الاثنين

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:11 ص
جيرمي كوربين،
جيرمي كوربين،
أمينة ذكي
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قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربين، اليوم الجمعة، إن الحزب لن يصوت على إجراء انتخابات مبكرة، الاثنين المقبل.

وأشار كوربين - في وقت سابق- إلى أن الحزب سيكون على استعداد للتصويت على إجراء انتخابات مبكرة بحلول الاثنين.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون- في وقت سابق- تعليق أعمال البرلمان البريطاني حتى منتصف أكتوبر وهو الأمر الذي يمنع المعارضة من استكمال مناقشة منع إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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