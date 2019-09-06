أنشطة مديرية الزراعة بكفر الشيخ خلال أسبوع

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف المهندس محمد السيد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، عن أنشطة المديرية خلال الأسبوع الماضي.



وذكر بيان صادر عن مديرية الزراعة بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، أنه تم المرور على حقول الذرة الشامية التابعة لترشيد المياه بمركز قلين يوم 2 سبتمبر، والمرور على حقول الذرة الشامية التابعة لترشيد المياه بمركز الرياض يوم 4 سبتمبر، والمرور مع الفريق العلمى الحملة القومية لمحصول الذرة الشامية بمركز كفر الشيخ يوم 3 سبتمبر، والمرور مع الفريق العلمى الحملة القومية لمحصول الذرة الشامية بمركز بيلا يوم 5 سبتمبر.



وأضاف البيان، أنه تم تنظيم يوم حصاد لمحصول الأرز المصرى بمركز كفر الشيخ يوم 2 سبتمبر، ويوم حصاد لمحصول الأرز بمركز سيدى سالم يوم 4 سبتمبر، ويوم حصاد لمحصول السمسم بمركز سيدى سالم يوم 5 سبتمبر، كما تم حصاد صيفى موسم 2019م فى جميع قطاعات المحافظة الزراعية "أرز 65420 فدان، وذرة 35196 فدان" حتى يوم 4 سبتمبر.



وأوضح بيان مديرية الزراعة بكفر الشيخ، أنه تم توزيع أسمدة فى جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة يوريا 43570 طن ونترات 19697 طن حتى يوم 3 سبتمبر، كما تم إزالة التعدي على الأرض الزراعية فى جميع قطاعات المحافظة الزراعية لعدد 22 حالة لمساحة أكثر من عدد 1 فدان في المدة من 25 أغسطس حتى 31 أغسطس، وتم أيضًا زراعة بنجر على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة 14491 فدانا حتى يوم 2 سبتمبر، بالإضافة إلى تدوير قش الأرز على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية "كبس 34834 طنا، وفرم 3919 طنا، وتشوين 28127 طنا، وسماد عضوي 20 طنا" حتى يوم 1 سبتمبر.



وتابع البيان، أنه تم مكافحة 345130 فدان آفات أولى للقطن من "التربس، والمن، والأكاروس، والجاسيد، والقارضة، والحفار، واللطع، والفاكس الحديث"، وتم عمل رش وقائي أول، ورش وقائي ثاني، ورش وقائي ثالث، ورش وقائي رابع، هذا العام على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 5 سبتمبر، فضلًا عن مكافحة 22579 فدان ذرة من "دودة ورقة القطن، والمن، والثاقبات"، هذا العام على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 5 سبتمبر.