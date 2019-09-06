سول تستبعد توصيل المعونات الغذائية إلى "الشمال" نهاية سبتمبر

استبعدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إمكانية توصيل المعونات الغذائية إلى كوريا الشمالية بحلول نهاية شهر سبتمبر الجاري.



وذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية- في بيان، أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أنه من الصعب إتمام خطة إرسال المعونات قبل نهاية شهر سبتمبر، إذ تم الأخذ في الاعتبار الوقت اللازم لتنفيذ عملية إرسال المعونات، بما في ذلك المشاورات بين برنامج الأغذية العالمي والحكومة الشمالية وتأمين الشحنات الضرورية.



وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت، يونيو الماضي، عن خططتها لإرسال 50 ألف طن من الأرز من خلال برنامج الأغذية العالمي؛ لمساعدة الشمال على تخطي مشكلة نقص الغذاء المتفاقمة وكانت تعتزم إتمام العملية بنهاية شهر سبتمبر، إلا أنه ورد أن الشمال يرفض قبول المعونات؛ نظرا لإجراء مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الشهر الماضي.



يجدر الإشارة إلى أن مبادرة كوريا الجنوبية بتقديم المعونات الغذائية إلى جارتها الشمالية، جاءت على خلفية سلسلة من التقارير حول تدهور وضع الأمن الغذائي في البلاد، حيث قدم برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الغذاء والزراعة تقريرا مشتركا، في وقت سابق، أفادا فيه بأن وضع الأمن الغذائي في كوريا الشمالية وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2008، وأن أكثر من 10 ملايين كوري شمالي أي ما يعادل 40% من إجمالي عدد سكان البلاد في حاجة ماسة إلى الغذاء.