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عالم

الكويت: أكثر من مليون وافد لا يحملون شهادات علمية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية، عن وجود مليون و90 ألفا و692 وافدا في الكويت، لا يحملون أى شهادات علمية، لكن باستطاعتهم القراءة والكتابة، فيما بلغ إجمالي نسبة الأميين من الوافدين 109 آلاف و149 وافدا.

وأوضحت "المعلومات المدنية"– في إحصائية نشرتها صحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الجمعة - أن نحو 287 ألفا و124 وافدا جديدا دخلوا الكويت في الفترة من 2015، وحتى نهاية ديسمبر 2018، موضحة أن عدد غير الكويتيين كان في نهاية 2015 نحو مليوني و931 ألفا و401، لكنه ارتفع إلى نحو 3 ملايين و73 ألفا و431 عاملا بنهاية ديسمبر 2016، ثم إلى 3 ملايين و130 ألفا و463 عاملا في نهاية 2017، ليصبح 3 ملايين و212 ألفا و525 لمن هم فوق 10 سنوات، في نهاية 2018.

وأشارت إلى أن هناك 170 ألفا و880 وافدا من حملة المؤهلات الجامعية حتى نهاية ديسمبر 2018، و101 ألف و855 من حملة الدبلومات، و281 ألفا و399 من حملة الثانوية العامة، ونحو 714 ألفا و928 من حملة الشهادة المتوسطة، فيما بلغ عدد من يحملون مؤهلات فوق الجامعية نحو 7 آلاف و558 وافدا، وهم الشريحة الأقل، بينما هناك 208 آلاف و82 عاملا يحملون الابتدائية، لافتة في الوقت نفسه، إلى أن عدد الحالات غير المبينة بلغ 250 ألفا و791 عاملا.

من جهتها، عزت مصادر مطلعة وفقا لصحيفة "السياسة"، هذه الزيادة في العمالة التي لا تحمل مؤهلات علمية، إلى تجار الإقامات الذين يغرقون الكويت بالعمالة الهامشية، داعية في الوقت ذاته إلى وضع استراتيجيات لجلب عمالة وافدة متعلمة، ولديها قدرات مهنية ومدربة على العمل، مع ضرورة تفعيل المحاسبة وتغليظ العقوبات على المخالفين.

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