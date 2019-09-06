الصين تؤكد أهمية العمل مع نيجيريا لتعزيز بناء "الحزام والطريق"

أكدت الصين أهمية مواصلة العمل مع نيجيريا لتعزيز بناء مبادرة "الحزام والطريق"، وتنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني- الأفريقي (فوكاك)، ومواصلة إثراء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



جاء ذلك خلال لقاء "يانغ جيه تشي" المبعوث الخاص للرئيس الصيني عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشئون الخارجية بالحزب، مع الرئيس النيجيري محمد بخاري في (أبوجا).



وقال تشي –وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم الجمعة- إن الصين ونيجيريا عززتا الثقة السياسية المتبادلة وحققتا تقدما سريعا في علاقاتهما بدعم وتوجيه رئيسي البلدين، معتبرا أن الصين ونيجيريا تتمتعان بتأثير مهم ومستقبل مشرق من حيث التنمية.



ودعا تشي الجانبين إلى تعزيز التبادلات رفيعة المستوى وتوسيع التعاون الثنائي في الشؤون الدولية والإقليمية.



وأشار تشي إلى أن التعاون العملي بين الصين ونيجيريا حقق تقدما إيجابيا في مختلف المجالات وعاد بالفائدة على الشعبين، وأن الجانب الصيني يشجع المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في نيجيريا.



من جانبه، ثمن الرئيس النيجيري محمد بخاري دور الصين كشريك مهم لبلاده، ودعمها القوي والطويل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في نيجيريا.



وأضاف بخاري، أن بلاده ترحب بمزيد من الاستثمارات الصينية، وأن الجانب النيجيري أيضا يقدر بشدة مبادرة الحزام والطريق ومستعد للعمل مع الصين لتنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية النيجيرية-الصينية إلى مستوى جديد.