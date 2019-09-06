مصرع عامل سقط من الدور الرابع بكفر الزيات

لقى عامل معمار مصرعه، صباح اليوم الجمعة، بعد سقوطة من الدور الرابع بحي حسيبة التابعة لكفر الزيات بمحافظة الغربية، مما أدى إلى وجود حالة من الهلع والفزع بين المواطنين.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع سعيد الفقي، عامل، أثناء عمله، بعد اختلال توازنه بالدور الرابع بمنطقة حسيبة، فعلى الفور انتقل الرائد هادي سالم رئيس مباحث كفر الزيات، وتم نقل الجثة، إلى مشرحة المستشفى العام، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة، التي أمرت بسرعة تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة وسرعة تحريات المباحث لمعرفة إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.