الصين تسجل 2260 حالة وفاة بسبب الأمراض المعدية في يوليو

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين وفاة 2260 شخصا بسبب الأمراض المعدية في البر الرئيسي الصيني شهر يوليو الماضي.



وذكرت اللجنة- في بيان اليوم الجمعة- أنه تم تسجيل 943403 حالات من الأمراض المعدية في البر الرئيسي في يوليو، حيث تم الإبلاغ عن حالتي كوليرا، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بالطاعون، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات ناجمة عن هذه الأمراض التي تصنف من الفئة "إيه"، أخطر تصنيف في القانون الصيني للوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها.



وأضافت اللجنة، أنه تم تصنيف 340369 حالة كأمراض معدية من الفئة "بي"، ما أسفر عن 2253 حالة وفاة، وشكلت الإصابات بالتهاب الكبد الفيروسي والسل والزهري والدوسنتاريا والسيلان 92% من هذه الحالات.



وتسببت أمراض الفئة "سي"، والتي تتضمن الحمى القلاعية والإسهال المعدي والإنفلونزا، في وفاة سبعة أشخاص خلال شهر يوليو.