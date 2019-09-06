طالبان تشن هجوما على مدينة فرح غرب أفغانستان

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان اليوم الجمعة، أن حركة طالبان شنت ليل أمس هجوما على مدينة "فرح" في غرب البلاد، مشيرين إلى تواصل الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة في ضواحي المدينة.



ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن المتحدث باسم شرطة فرح محب الله محب قوله إنه تم دحر حركة طالبان بعد أن هاجمت المدينة من ثلاث جهات.



وأضاف أن اشتباكات عنيفة لا تزال جارية في مناطق "باغ إيبل، وقلاع زمان، وشهار باغ وريجي" التي تقع خارج المدينة، مضيفا أن القوات الأفغانية مدعومة من القوات الجوية خلال عملياتها تمكنت من قتل 30 مسلحا طالبان.



فيما صرح أعضاء بمجلس إقليم فرح لقناة (طلوع نيوز) إن بعض الأجزاء على مشارف مدينة "فرح" سقطت في أيدي طالبان، مضيفين أن المدينة ستشهد اشتباكات عنيفة ما لم يتم إرسال تعزيزات أمنية إلى الإقليم.