مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

لقى طفلان مصرعهما وأصيب 8 آخرون اليوم الجمعة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الإقليمي بالكيلو 20 اتجاه القاهرة، وتم نقلهم لمستشفى العلمين المركزي والتحفظ على الجثمانين بمشرحة ذات المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.



وكان وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور محسن طه عبدالرازق تلقى إخطارا من مستشفى العلمين بوصول جثة هامدة باسم معاذ م.ا. (7 سنوات)، وعمر م.ص. (4 سنوات)، و8 مصابين من محافظة القليوبية.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح بالتحري عن ظروف وملابسات الحادث، وجارٍ العرض على النيابة العامة.