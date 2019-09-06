حبس شابين خنقا سيدة وطفلًا ودفناهما بحظيرة مواشى بقنا

قررت النيابة العامة حبس شابين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهما واثنين آخرين بقتل ربة منزل وطفل ودفن جثتيهما بحظيرة ماشية منذ شهر يونيو الماضي.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل الجريمة بعد مرور قرابة 3 أشهر علي وقوعها، حيث تبين أن الجريمة بدأت باختفاء ربة منزل وطفل آخر من جيرانها في وقت واحد ثم العثور علي جثتيهما متحللتين تمامًا، وبهما آثار خنق بحبل فى الرقبة وكدمات بعد فترة طويلة من البحث.



وأشارت التحقيقات إلي أن ضباط مركز شرطة نقادة قد تلقوا بلاغا فى 2 يونيو الماضى من كل من ج. م 53 سنة - سائق، وسعد الدين. ر 59 سنة موظف، مقيمين بناحية الخرابيش بقرية الزوايدة، بغياب كل من نجل الأول عمر 10 سنوات، وزوجة الثانى نجاح. ج 50 سنة - ربة منزل. وقرر المبلغ الأول باختفاء نجله أثناء لهوه أمام مسكنهما فى الأول من يونيو الماضى، وما قرره الثانى بذهاب زوجته لحظيرة ماشية خاصتهما بالقرب من سكنهما فى نفس التاريخ وعدم عودتها.



وقبل أسبوع تلقى ضباط القسم بلاغا بعثور أهلية الغائبين على جثتيهما مدفونتين بأرضية حظيرة ماشية ملك عدلى.ص المجاورة لمحل إقامتهما فانتقل مفتشى قطاع الأمن العام وقيادات إدارة البحث الجنائى تبين قيام الأهالى باستخراج جثتيهما بكامل ملابسهما، وفى حالة تعفن رمى متقدم.



أمر اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث من مديرية امن قنا، وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى، وتمكن الفريق من تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من أحمد.ع 28 سنة عاطل، نجل صاحب الحظيرة محل العثور على الجثتين بالاشتراك مع الطواب.ع 21 سنة سائق، وأحمد. ح 24 سنة سائق، وحمادة.ح 38 سنة نجار مسلح، وجميعهم مقيمون بناحية الخرابيش بقرية الزوايدة.



كما توصل فريق البحث إلى اختباء المتهم الأول بدائرة قسم الأهرام بالجيزة ومغادرة المتهمان الثالث والرابع للبلاد، حيث قام المتهم الثالث بالسفر لدولة عربية، والمتهم الرابع للسفر لدولة عربية أخرى.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين الأول والثانى بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت عن ضبط المتهم الأول بمكان اختبائه، وضبط المتهم الثانى بمحل إقامته، بمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين.



وقرر المتهم الأول فى التحقيقات باتفاقه مع باقى المتهمين على سرقة مصوغات المجنى عليها الثانية، وفى سبيل تنفيذ مخططهم قام باستدراجها يوم غيابها، لحظيرة الماشية وعقب دخولها قاموا جميعًا بالإجهاز عليها وخنقها فأودوا بحياتها وأثناء ذلك دخل المجنى عليه الأول لحظيرة الماشية بقصد اللهو، وما أن شاهدهم أثناء ارتكابهم الجريمة، قاموا بخنقه خشية افتضاح أمرهم واستولوا على المصوغات الذهبية الخاصة بالمجنى عليها ودفن جثتيهما بالحظيرة.



وأكدت التحقيقات ومناقشة فريق البحث للمتهم الأول قيام المتهم الرابع بالاحتفاظ بالمصوغات الذهبية لحين التصرف فيها بالبيع. وبمواجهة المتهم الثانى أيد ذلك، وقرر بتحصله من المتهم الرابع على 25 ألف جنيه لحين تصرفه فى المصوغات الذهبية بالبيع وقام باستكمال ثمن سيارة ربع نقل قام بشرائها وأرشد عنها.