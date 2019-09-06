وفاة رئيس زيمبابوى السابق روبرت موجابى

أفادت وسائل إعلام دولية، صباح الجمعة، بوفاة رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موجابي، في مستشفى بسنغافورة، عن عمر ناهز 95 عاما.



وكان موجابي يتلقى العلاج الطبي الذي لم يفصح عن طبيعته، لكن وكالة رويترز ذكرت في نوفمبر الماضي أنه لم يعد قادرا على السير.



وأُجبر موجابي (94 عاما) على الاستقالة في نوفمبر 2017 إثر انقلاب نفذه الجيش، وذلك بعد أن حكم البلد الواقع في جنوب القارة الأفريقية لنحو أربعة عقود منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1980.