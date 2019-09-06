أكتوبر المقبل.. أول رحلة لكاسحة جليد محلية الصنع بالصين

تقوم أول كاسحة جليد في الصين برحلتها الأولى في أكتوبر المقبل من مدينة شنتشن بمقاطعة قوانجدونج في جنوبي الصين، حسبما افادت وكالة انباء "شينخوا" الصينية.



وذكر لي يوي تشون، نائب مدير مكتب التخطيط والموارد الطبيعية في مدينة شنتشن، أن رحلة كاسحة الجليد "شيويلونج 2" أو "تنين الثلج 2" ستبدأ أثناء معرض الصين السابع للاقتصاد البحري الذي سيقام بين 14 إلى 17 أكتوبر.



وأضاف لي، أن المعرض المذكور سيستقطب أكثر من 400 شركة من داخل وخارج البلاد، بينها حوالي 100 شركة رائدة في القطاع أو شركات فورتشن الـ500.



وفي رحلتها الأولى، ستسافر الكاسحة "شيويلونج 2" إلى قارة القطب الجنوبي مع "شيويلونغ" كاسحة الجليد الصينية الوحيدة في الخدمة، في المهمة البحثية الـ36 للبلاد في هذه المنطقة، حسب خطة معلنة سابقا.



ويبلغ طول الكاسحة 122.5 متر وعرضها 22.3 متر، مع حجم إزاحة قدره 13996 طنًا وقدرة ابحار تصل إلى 20 ألف ميل بحري.



وقال هو كيه يي، المدير التقني لمجموعة جيانغنان لبناء السفن، صانع الكاسحة، إن شيويلونج 2 تستطيع الدوران بسرعة، ولديها قدرات لكسر الجليد في اتجاهين عند كل من مقدمتها ومؤخرتها. كما يمكنها الإبحار لمدة 60 يوما في رحلات إلى جميع مناطق العالم.



وقال تشين وي جيا المدير المسؤول عن الأبحاث القطبية في مصلحة الدولة للمحيطات، إن "شيويلونج 2" ستصبح قاعدة رئيسية للمسح بيئة البحار الصينية والبحث العلمي في المناطق القطبية.