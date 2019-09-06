مبعوث شي الخاص يبحث مع الرئيس النيجيري العلاقات الثنائية

اجتمع يانج جيه تشي، المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس النيجيري محمد بخاري، وتعهدا بتعزيز التعاون الثنائي حسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.



ونقل "يانج"، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، تحيات الرئيس شي إلى بخاري.



وقال إن الصين ونيجيريا عززتا الثقة السياسية المتبادلة وحققتا تقدما سريعا في علاقاتهما بدعم وتوجيه رئيسي البلدين.



وأضاف أن الصين ونيجيريا هما أكبر اقتصادين ناميين والأكثر سكانا أيضا في قارتيهما وتتمتع كلتاهما بتأثير هام ومستقبل مشرق من حيث التنمية.



ودعا المبعوث الخاص الجانبين إلى تعزيز التبادلات رفيعة المستوى وتوسيع التعاون الثنائي في الشؤون الدولية والإقليمية.



وأشار يانج إلى أن التعاون العملي بين الصين ونيجيريا حقق تقدما إيجابيا في مختلف المجالات وعاد بالفائدة على الشعبين، مضيفا أن الجانب الصيني يشجع المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في نيجيريا.



كما دعا الصين ونيجيريا إلى مواصلة العمل معا لتعزيز بناء مبادرة الحزام والطريق، وتنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني- الأفريقي (فوكاك)، ومواصلة إثراء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



ومن جانبه، طلب بخاري من يانج نقل تحياته القلبية إلى الرئيس شي وشكر الصين كشريك مهم لبلاده على دعمها القوي والطويل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في نيجيريا وأضاف أن بلاده ترحب بمزيد من الاستثمارات الصينية.



وقال الرئيس إن الجانب النيجيري أيضا يقدر عاليا مبادرة الحزام والطريق ويقف مستعدا للعمل مع الصين لتنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية النيجيرية-الصينية إلى مستوى جديدواجتمع يانج أيضا مع وزير الخارجية النيجيري جيوفري أونياما.