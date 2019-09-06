الصين تسجل 2260 حالة وفاة بسبب الأمراض المعدية فى يوليو

أظهرت بيانات رسمية أن ما مجموعه 2260 شخصا لقوا حتفهم بسبب الأمراض المعدية في البر الرئيسي الصيني في يوليو 2019، حسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.



ووفقا للجنة الوطنية للصحة، تم تسجيل 943403 حالات من الأمراض المعدية في البر الرئيسي في يوليو، حيث تم الإبلاغ عن حالتي كوليرا، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بالطاعون، دون تسجيل أي وفيات ناجمة عن هذه الأمراض.



وتصنف الكوليرا والطاعون كمرضين معديين من الفئة "إيه"، أخطر تصنيف في القانون الصيني للوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها.



وتم تصنيف 340369 حالة كأمراض معدية من الفئة "بي"، ما أسفر عن 2253 حالة وفاة، وشكلت الإصابات بالتهاب الكبد الفيروسي والسل والزهري والدوسنتاريا والسيلان 92 في المائة من هذه الحالات.



وتسببت أمراض الفئة "سي" في وفاة سبعة أشخاص في شهر يوليو، وكانت أمراض الحمى القلاعية والإسهال المعدي والإنفلونزا الأكثر انتشارا في هذه الفئة، حيث مثلت 94 في المائة من الحالات المبلغ عنها.