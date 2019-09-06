أندريسكو تهزم بنتشيتش وتضرب موعدا مثيرا مع سيرينا فى النهائى

تواصلت المسيرة الحالمة للكندية بيانكا أندريسكو في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت على بليندا بنتشيتش بنتيجة 7-6 و7-5 لتضرب موعدا مثيرا في النهائي ضد سيرينا وليامز غدا السبت.



وسددت أندريسكو، الفائزة بلقبي إنديان ويلز وكأس روجرز في موسمها الرائع، سلسلة من الضربات الأرضية لتهزم اللاعبة السويسرية في ليلة دافئة باستاد آرثر آش.



وتحول الزخم في أول نقطة من الشوط الفاصل عندما ارتكبت بنشيتش خطأ مزدوجا وبدأ أسلوبها في الانهيار واستغلت أندريسكو ذلك.



وكسرت بنتشيتش إرسال أندريسكو أخيرا في افتتاح المجموعة الثانية ورغم تقدمها 4-1 ثم 5-2 انتفضت اللاعبة الكندية بفضل الدعم الجماهيري لتدرك التعادل 5-5 بعد خطأ مزدوج آخر من بنتشيتش.



وحجزت أندريسكو مكانها لأول مرة في نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى عندما أطاحت بنتشيتش بضربة في الشباك لتحسم المواجهة الأولى بينهما لصالحها.



وستكون المباراة النهائية مبارزة في القوة عندما تلعب أندريسكو ضد بطلة طفولتها سيرينا التي نالت لقبها الأول في نيويورك في 1999 قبل ولاده اللاعبة الكندية.



ورغم ابتعادها لفترات هذا العام بسبب الإصابات تقدم أندريسكو أداء مذهلا عندما تكون في حالة بدنية جيدة وحافظت على سجلها المثالي في سبع مواجهات ضد المصنفات العشر الأوليات فيما حققت 33 انتصارا مقابل أربع هزائم هذا الموسم.



وتتضمن طريقها إلى النهائي الفوز على كارولين وزنياكي المصنفةالأولى عالميا سابقا والبلجيكية الواعدة إليسه ميرتنز.



وأكمل الفوز على بنتشيتش التحول المذهل للاعبة المولودة فيأونتاريو لأبوين من رومانيا في 2000.



وخسرت أندريسكو في الدور الأول لتصفيات أمريكا المفتوحة في العام الماضي وأنهت 2018 وهي المصنفة 178 عالميا لكنها ستقفز إلى التصنيف التاسع عالميا على الأقل يوم الاثنين أو الخامس لو تغلبت على سيرينا.



وفي مواجهتهما الوحيدة السابقة تقدمت أندريسكو 3-1 على سيرينا في نهائي كأس روجرز في تورونتو الشهر الماضي قبل أن تنسحب اللاعبة البالغ عمرها 37 عاما بسبب مشكلة في الظهر.