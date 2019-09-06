استطلاع الرأى: القوقاز أكثر المناطق الروسية حفاوة بالضيوف

أجرت شركة بيع تذاكر الطائرات على الإنترنت "Biletix" استطلاع رأي زبائنها لتستوضح عن المناطق الأكثر ترحيبا بالضيوف في روسيا.



واتضح أن 32% من السياح الروس المشاركين في استطلاع الرأي يعتبرون أن مناطق القوقاز وجنوب روسيا هي أكثر المناطق استضافة.



وشغل سكان سيبيريا المكانة الثانية في التصنيف (17%) وبعد ذلك منطقة وسط روسيا (10%).



وعلاوة على ذلك فإن 43% من المشاركين في استطلاع الرأي يعتبرون أن الروس جاهزون دوما للمساعدة في الظروف الحرجة، أما 35% منهم فإنهم مقتنعون بأن الروس يتميزون بالود، وأشار 11% منهم إلى صفات مثل الآداب والمجاملة والابتسامة البريئة.



يذكر أن شركة تخطيط الرحلات السياحية "OneTwoTrip" كانت قد أجرت في وقت سابق استطلاعا لرأي السياح الروس حول البلدان التي يفضلون زيارتها في صيف عام 2019.



واتضح أن أرمينيا نالت 10% من تذاكر الطائرات لزيارتها متصدرة التصنيف، وشغلت إيطاليا المرتبة الثانية.