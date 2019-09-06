صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.



وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 126.60 نقطة، أو ما يعادل 0.60%، ليصل إلى 21212.45 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).



كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.61 نقطة، أو ما يعادل 24ر0% تقريبا، ليصل إلى 1538.07 نقطة.



وارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.



وزاد نيكي 0.55‭‬‬ في المئة إلى 21201.83 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 في المئة إلى 1541.05 نقطة.