محكمة أسترالية تؤجل مجددا ترحيل أسرة من التاميل إلى سريلانكا

منحت محكمة في مدينة ملبورن الأسترالية، اليوم الجمعة، أسرة من التاميل لديها طفتلين تم إنجابهما في أستراليا، مهلة مؤقتة من الترحيل إلى سريلانكا لمدة 12 يوما.



وأمرت المحكمة الحكومة بتوفير مزيد من الأدلة لدعم حجتها بأن الطفلة الأصغر، وتبلغ من العمر عامين ومولودة في أستراليا، لا يحق لها التمتع بحق الحماية، قبل أن يتم ترحيل الأسرة.



وبخلاف بقية أفراد الأسرة، لم يتم تقييم مدى استحقاق الطفلة البالغة من العمر عامين لتأشيرة حماية. ولم يتضح ماذا سيحدث لبقية الأسرة إذا أصدرت المحكمة حكما لصالح الطفلة.



ومن المقرر أن يترأس قاضي المحكمة الاتحادية مردكاي برومبرج جلسة استماع "كاملة ونهائية" بشأن هذه القضية يوم 18 سبتمبر، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية.



ويتم احتجاز الأسرة، وهم بريا ونادسالينجام وطفلتيهما كوبيكا 4 أعوام وتارونيكا عامان في جزيرة كريسماس النائية بعد صدور أمر قضائي في اللحظة الأخيرة بمنع الحكومة من ترحيلهم الأسبوع الماضي.



وكان موظفو الهجرة قد جمعوا أفراد الأسرة على متن طائرة كانت متجهة إلى سريلانكا، لكن أمر قضائي صدر في منتصف الليل أجبر السلطات على إنزالهم من الطائرة في داروين في انتظار جلسات الاستماع.



وأثارت قضية هذه الأسرة دعوات عاطفية في مختلف أنحاء البلاد، حتى يجري السماح لها بالإقامة في أستراليا.



وكان الزوجان قد وصلا بشكل منفصل إلى أستراليا من سريلانكا على متن قوارب في عامي 2012 و2013، وطلبا اللجوء في البلاد، إلا أن المحاكم رأت أنهما غير مؤهلين ليصبحا لاجئين.



وتقول الحكومة إنه إذا سمح لهما بالبقاء، فسيؤدي ذلك إلى تدفق طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى أستراليا بالقوارب.



وتقول الأسرة في المقابل إنها قد تواجه اضطهادا إذا تم إعادتها إلى سريلانكا، بسبب ارتباط أفراد من أقاربهم بحركة نمور التاميل.